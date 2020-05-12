凱特與威廉王子因英國新冠疫情封城關係更親密

在新冠肺炎疫情衝擊下，劍橋公爵夫婦凱特和威廉一家在諾福克安默大宅（Anmer Hall）隔離，感情似乎變得比以往更親密。

據澳洲媒體《新點子》（New Idea）11日報導，王室評論員鄧皮爾（Phil Dampier）深信，威廉夫婦宣佈將迎接第4個孩子只是遲早的事。「我想了好一陣子，凱特想要第4個孩子，而我認為，封城提高了機率，」他說，「我一直認為，封城會廣泛形成嬰兒潮，就算劍橋公爵夫婦加入，我也不意外！」

這幾個月來，凱特和威廉，還有6歲的喬治、5歲的夏綠蒂與剛過2歲生日的路易在諾福克鄉間過著前所未有的親密生活。以往威廉夫婦忙著執行王室任務，行程滿檔，而孩子也忙著上學，一家人相處的時間有限，但如今因為封城，大大拉近了彼此的距離。鄧皮爾指出，凱特似乎很享受和家人共處的寶貴時光。

在英國「媽咪心理衛生週」（Maternal Mental Health Awareness Week）的活動中，凱特出其不意，打了視訊電話給新手爸媽羅貝卡和約翰，除了恭喜他們外，也表現得似乎有意再生一個。

事實上，去年底她造訪北愛爾蘭，看到一個小寶寶時，情不自禁地說︰「他好可愛，讓我想再生一個。」當小寶貝的父親巴爾（Alan Barr）問凱特，是不是要生第4個時，她大笑道︰「我想威廉會有點擔心。」

鄧皮爾說，凱特想要再生一個，最大的障礙就是威廉，因為他原本最多只想要兩個孩子。而凱特一直想要3個小孩，是因為連她在內，她家有3個孩子。

(中時電子報)