自去年10月曾參與武漢軍人運動會的法國女選手自爆恐在當時就感染上新冠肺炎此一消息傳開後，愈來愈多當時出現病狀但以為是普通流感的外國選手也確認是確診，比大陸首度向WHO通報確診病例還早了2個月，讓外界重新審視病毒最初出現的時間點。

據《每日郵報》先前報導，法國女子現代五項運動世界冠軍庫威爾（Elodie Clouvel）近日接受當地媒體訪問表示，她和男友去年10月赴武漢參加世界軍人運動會，法國代表團包括她在內許多運動員都病了，不過當時沒有人在意；而在詢問軍醫之後，才得知感染可新冠病毒，因為法國代表隊的許多人都曾經生病。

而自由亞洲電台（RFA）10日報導指出，除了法國之外，義大利、瑞典、盧森堡等代表團選手也在此之後，確認當時就出現類似的病狀。義大利前奧運擊劍冠軍選手塔利亞里奧爾（Matteo Tagliariol）也表示，他參加武漢軍運會和5個同房的選手都出現類似新冠肺炎的症狀，很久才康復，回家一週後還發高燒，呼吸困難，「吃抗生素都沒用」，拖了3週才痊癒而且虛弱不堪，隨後兒子和伴侶也病了，數月後就爆發新冠病毒疫情。

報導指出，瑞典代表團同樣有多人發病，包括游泳選手史塔克奇歐弟（Raphael Stacchiotti），盧森堡的游泳選手亨克斯（Julien Henx）表示，同團有兩人參賽期間就生病，而且「20萬名大陸志工，每晚都回家，很可能參賽者因此感染病毒」。

去年10月武漢世界軍運會共有100個國家近1萬名運動員參賽，但如今愈來愈多當時參賽選手當時傳出新冠肺炎病症，引起外界關注。報導指出，本月5日，國際醫學期刊「感染、遺傳與演化」（Infection, Genetics and Evolution）在官網發表英國的研究指出，肺疫病毒大流行開始的時間，大概介於去年10月6日至2019年12月11日之間。

另據美國國家廣播公司（NBC）報導，武漢P4實驗室，去年10月7日到10月24日期間完全沒有手機收發訊號的動態，報導引述英美情報人士指出，10月6日到10月11日之間，當地有可能發生了「危險事件」，而武漢則是在10月18日至27日舉行2019年世界軍人運動會。

(中時電子報)