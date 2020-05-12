今年至今，新冠疫情全球擴散，為了防控疫情，各國無所不用其極，這也造就了防疫概念股紛紛出現大漲！口罩相關的恆大由20元漲到116元、康那香由12元漲到37元、試劑的寶齡富錦由50元漲到164 元、疫苗的高端疫苗由32元漲到78.2元、甚至電商的富邦媒由310元漲到599元，成為台股裡最熱的話題。

掌握到這一波防疫股的投資人，不僅財富未見縮水，身家倍增者大有人在；股市俗諺說「輸家看到絕望，贏家看到希望」，成為股市贏家的第一步就是要在台股中積極樂觀，不被市場悲觀情緒所干擾。

這一波漲勢不單是口罩、不織布、消毒用品、試劑、疫苗、原料藥、體溫計等傳統上的防疫受惠股走強；由於人群聚集容易染疫，新的商業模式跟著出現，從電商、宅經濟、視訊會議、遠距教學，以及相關的等產業，也在防疫需求刺激，產業發展加速，成為了疫情下的潛在受惠者，股價當然也隨之走高。

近日隨著疫情似有降溫，國內連續二十多天無本土病例，泛疫情受惠股在普遍上漲了5~7成，甚至股價倍翻後，出現了劇烈震盪，回檔修正明顯。以當中一檔防疫股為例，股價即由百元以上跌回80元，修正逾2成。

面對這段下跌，市場難免出現了擔心的聲音，提醒大家小心；只是回頭看，這檔防疫股是從不到30元漲到百元以上，買在不到30元的人，如今早已成為股市大贏家，口袋滿滿。對於投資人來說，與其花時間擔心贏家手上的股票從百元跌回80元，不如冷靜想想自己要如何參與其中，讓自己也跟著成為贏家。

以今年前4個多月的行情來看，持有防疫股者，操盤績效直接高出他人一截，這些先知先覺者的下一波投資方向才是該關心之處。特別是看到大漲之後的防疫股出現震盪之後，高手們往往知道新一波的盤面機會又來了！因為這些在防疫股大賺的資金退出後，會在市場上找尋新標的，而且由於前波大賺後現金充裕，兵強馬壯，下一波絕對非同小可，這才是要把握的。輸家真的不需要替贏家擔心，擔心全世界都不如先想辦法成為贏家，好好跟緊贏家的下一步吧！

(中華財經台分析師蔡正華)

(中時電子報)