5月上旬北京新房網簽1235套 大興區占超兩成 03:012020/05/12 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 統計到10日為止，北京新建住宅市場網簽1235套房。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《新京報》引述北京中原統計數據顯示，5月上旬到10日為止，北京新建住宅市場包含普宅、高端住宅、別墅等類型累計網簽1235套，其中大興區網簽257套，約占總網簽量的21％。而考慮到網簽數據的滯後性，隨著抑制需求釋放，未來交易資料有望再次走高。 (旺報 ) #北京 #住宅 #數據 #5月 #類型 也許您會感興趣 推薦閱讀 李炳輝3個月沒收入 老婆澄清「有收到紓困核定公文」 12:242020/05/08 娛樂 母親節回家陪媽媽 高鐵今加開一班南下對號座列車 13:552020/05/08 生活 台大校園最快5月18解封？校方回應了 11:152020/05/09 生活 人事異動站 5月1日至5月7日 04:102020/05/10 產業．科技 星座理財(5月11日～5月15日)－白羊座（3月21日～4月20日） 落實防疫 避免口舌 04:102020/05/10 投資理財 星座理財(5月11日～5月15日)－天蠍座（10月24日～11月22日） 貴人活絡 廣結善緣 04:102020/05/10 投資理財 星座理財(5月11日～5月15日)－射手座（11月23日～12月21日） 謹言慎行 注意溝通 04:102020/05/10 投資理財 星座理財(5月11日～5月15日)－摩羯座（12月22日～1月21日） 謹慎理財 必要認知 04:102020/05/10 投資理財 北京台灣會館 映照兩岸情懷 04:102020/05/11 焦點新聞 北京故宮重開 花嬌人行慢 04:102020/05/11 兩岸新聞 兩岸熱門新聞 社區現6例確診 武漢基層官員遭火速免職 - 兩岸 美智庫：新冠疫情迫使陸美貿易協定成不可能任務 - 兩岸 全球網路大混戰 美指控陸駭客竊取疫苗數據 - 兩岸 清朝官員頂戴上的珠子 價值連城難以想像 - 兩岸 - 旺報 陸最大火箭「長征五號B」傳失控 恐墜落美國外海 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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