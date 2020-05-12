據《新京報》引述北京中原統計數據顯示，5月上旬到10日為止，北京新建住宅市場包含普宅、高端住宅、別墅等類型累計網簽1235套，其中大興區網簽257套，約占總網簽量的21％。而考慮到網簽數據的滯後性，隨著抑制需求釋放，未來交易資料有望再次走高。

(旺報 )