A股4天逾百家公司宣告減持 年內金額超千億人幣 05:482020/05/12 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸A股5月宣告減持股份計畫的公司已近110家。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸《證券時報》統計數據顯示，自今年4月以來，A股上市公司重要股東提出減持計畫的數量，較之前2個月明顯增多，合計達到271家。而進入5月之後趨勢依舊不減，僅4個交易日情況下，揭露減持計畫的公司已接近110家。 據Wind數據指出，按照公告日期統計，年內上市公司重要股東淨減持股份數量已超過100億股、淨減持市值超過1400億元（人民幣，下同），其中1月、3月減持股份市值最高，單月都超過400億元。 (旺報 ) #公司 #上市 #股東 #數據 #上市公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 證交所：Q1財報5／15前公告 04:102020/05/08 證券．權證 證交所5/19舉辦3場KY線上法說會 16:132020/05/08 財經 圈粉股東！天蔥股東會贈品 大灑折價券 16:122020/05/08 財經 大同針對市場派抹紅指控 今日發聲明反擊 20:212020/05/08 財經 日3月家庭支出 創5年最大減幅 04:102020/05/09 全球財經 台企銀 公股經營權更鞏固 國發基金躍第二大股東 04:102020/05/11 財經要聞 東元今開股東會 小股東頻發問未有進展 10:382020/05/11 財經 哥倫比亞航空申請破產 3月來收入銳減80％ 12:332020/05/11 兩岸 A股恐再一退市 天廣中茂12日起停牌 21:482020/05/11 兩岸 特力二大股東 加碼5千張 04:102020/05/12 證券．權證 兩岸熱門新聞 新聞分析》陸港韓攜手拚經濟 台恐成孤兒 - 兩岸要聞 - 中國時報 社區現6例確診 武漢基層官員遭火速免職 - 兩岸 美智庫：新冠疫情迫使陸美貿易協定成不可能任務 - 兩岸 陸疫苗研製 有望7月試生產 - 兩岸要聞 - 中國時報 清朝官員頂戴上的珠子 價值連城難以想像 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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