據大陸《證券時報》統計數據顯示，自今年4月以來，A股上市公司重要股東提出減持計畫的數量，較之前2個月明顯增多，合計達到271家。而進入5月之後趨勢依舊不減，僅4個交易日情況下，揭露減持計畫的公司已接近110家。

據Wind數據指出，按照公告日期統計，年內上市公司重要股東淨減持股份數量已超過100億股、淨減持市值超過1400億元（人民幣，下同），其中1月、3月減持股份市值最高，單月都超過400億元。

(旺報 )