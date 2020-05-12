年輕時的大澤樹生，外型俊美。(取自日網)

喜多嶋舞。(取自日網)

以盛產美少年偶像聞名的日本傑尼斯事務所，80年代後期推出男團「光GENJI」，在當年紅極一時。其中外型俊美的成員大澤樹生，退團後的經歷卻宛如狗血本土劇真實上演，因為他當年奉子成婚娶了懷孕3月的女友、女星喜多嶋舞，竟在16年後才得知兒子不是自己的種！

大澤樹生25歲那年宣布退出光GENJI，與傑尼斯事務所結束合約關係，正式脫離了偶像生涯。沒了禁愛令的約束，大澤樹生宛如著魔般地迷上了從美國回來的喜多嶋舞，並深深被對方的美麗大方吸引。

在愛情長跑7年的某一天，喜多嶋舞發現自己懷孕了，大澤樹生二話不說開心地對外宣布結婚喜訊，沒多久生下了兒子大澤零次。只是這段貌似王子與公主結合的婚姻，僅維持了9年就宣告因兩人個性不合破局，兒子零次撫養權歸喜多嶋舞，卻因種種因素與大澤樹生住在一起，等到喜多嶋舞再婚生女後，又將兒子的撫養權給了前夫。

原以為大澤樹生與前妻自此各自安好，與兒子相依為命的生活，竟被2013年的週刊爆料打破了他們平靜生活！原來大澤樹生因為兒子長大越來越不像自己，起了疑心，懷疑兒子非親生，憤而跑去美國驗DNA，後來鑑定結果出爐，證實他的猜測。

大澤樹生在雜誌爆料後，神隱將近1個月，終於現身記者會說出真相。當時他強忍內心傷痛，把事情的來龍去脈一次說清楚，卻在說到兒子與他完全沒有血緣關係時，眼淚奪眶而出，聲音抖到連一句話都沒辦法好好說完，引發全日本民眾同情。

大澤零次與赤坂晃。(取自日網)

不過前妻喜多嶋舞也有話想說，她在大澤樹生這場綠帽記者會2年後，接受媒體訪問，說出她內心委曲。喜多嶋舞說，大澤樹生是她的初戀，也是孩子的父親，希望能再驗一次DNA，還她清白，同時也為了不再讓兒子受到紛擾，決定退出演藝圈，結束19年藝界生涯。

只是隨著長大後的大澤零次，因為家暴女友事件鬧上了媒體版面，讓這樁綠帽事件再次被日本網友熱議。因為有人發現22歲的大澤零次，怎麼撞臉大澤樹生昔日光GENJI隊友、年輕時的赤坂晃，直指兩人真的有父子臉！

(中時電子報)