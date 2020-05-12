氣象局凌晨針對南高屏3縣市發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

梅雨季來了！今（12日）鋒面通過，易有短時強降雨，氣象局凌晨對台南、高雄及屏東地區發布大雨特報，請注意雷擊及強陣風。另日本氣象廳也布熱帶低壓警報，今年第一個颱風「黃蜂」預期即將生成。氣象局表示，準黃蜂目前位在帛琉西方海面，緩慢向北移動，有發展為輕度颱風趨勢，若按照預測路徑，可能在17日接近巴士海峽。

【氣象】鋒面南移 局部陣雨 北部氣溫略降

在帛琉西方海面海面上有低壓正在逐漸發展，可能有形成颱風的機會，目前預測將朝偏西北方向前進。若此低壓形成颱風，將是今天第一號「黃蜂」颱風，

今日鋒面通過及東北風增強，台灣北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；清晨中南部地區亦有局部短暫陣雨。

今天各地晨間舒適，白天北台灣高溫落在26～29度，中部及花東為30至32度，而南部則落在33、34度。

紫外線方面，今天除了澎湖縣為「危險級」；雲林以南、花蓮以南地區，以及金門縣、連江縣為「過量級」，其餘地區皆為「高量級」。

至於空氣品質方面，今日花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，北部地區短時間可能達「橘色提醒」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)