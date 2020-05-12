小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（12日）新聞重點。

【1】遠洋漁船返國潮 3000人檢疫大考驗

海軍敦睦支隊爆發群聚感染，遠洋漁船的防疫作為也受到重視。疫情指揮中心副指揮官陳宗彥昨表示，根據過往經驗，每逢5、6月都會有兩大波遠洋漁船返國，今年估計有2000至3000名船員，目前已與船公司、船商聯繫，要求漁業署就陸上、船上進行居家檢疫研擬，做好1人一室的檢疫規畫。

【2】可辦30桌婚宴 餐飲業衝一波

新人可歡喜辦30桌喜宴！疫情指揮中心昨宣布，餐飲業人數限制試辦從100人放寬至250人，而「辦桌」試辦採實名制，最多8人一桌，上限為30桌，還是必須保持社交距離的1.5公尺，不過，已有餐廳接到新人詢問的電話。而北市、高雄昨也宣布將陸續開放活動中心等公共場館。’

【3】朝野不分 齊爭醫護每人每班1萬元

新冠肺炎日前疫情嚴峻，衛福部曾公告《執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點》，規定「醫師每日1萬元、護理人員每班1萬元」，但挨批津貼是1萬元分給多個醫師，國民黨、民進黨、民眾黨及時代力量跨黨派立委昨天召開記者會，要求衛福部以「排班」為單位、每人為補助基礎，將要點修改為「醫師每人每班1萬元、護理人員每人每班1萬元」。

【4】小英520展望 兩任期間無空窗

蔡英文總統520將展開第二任期，雖然正逢防疫期間，仍將逐步兌現競選支票。蔡英文昨天強調，她身為總統，任重道遠的承擔不會有任何改變。「最重要的是，我的兩任總統任期之間，沒有空窗期」。執政團隊堅守崗位、絲毫都不會鬆懈。

【5】周董華仔老蕭接力唱 雲端獻聲醫護

周杰倫（周董）攜手方文山，與蕭敬騰（老蕭）、林俊傑（JJ）、張韶涵、梁靜茹及莫文蔚等人獻聲公益，參與為12日國際護師節舉辦的「致敬白衣天使」線上公益演唱會，難得的是，久未露面的劉德華擔綱壓軸，他原訂2月在紅館補辦演唱會，可惜遇上新冠肺炎疫情、無奈取消，昨終於看到華仔演出，令歌迷興奮。

(中時電子報)