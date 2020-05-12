新冠肺炎全球大流行，台灣在防疫表現受到各國重視，有13國提案邀請台灣參與世界衛生大會（WHA）。世界衛生組織（WHO）11日再度回應，世衛秘書長譚德塞「無權」邀請台灣參與WHA，僅有各會員國有權做最後決定，而台灣過去以「中華台北」名義受邀，是因有政治共識。

台灣在這次防範新冠肺炎疫情上有目共睹，雖仍非世界衛生組織一員，卻屢次受邀參加WHA視訊會議。

第73屆世界衛生大會（WHA）5月18日至19日以視訊形式舉行，今年新冠肺炎在全球蔓延，而台灣在防疫表現上優秀，各國媒體相繼報導，，雖仍非世界衛生組織一員，卻屢次受邀參加WHA視訊會議。

世衛11日在瑞士日內瓦舉行例行記者會，再度被媒體問到台灣是否能夠以觀察員身份參與WHA一事。世衛首席法務官索羅門（Steven Solomon）表示，僅有世衛149個會員國有權決定是否邀請觀察員參與大會。索羅門重申，只有在會員國同意的情況下，秘書長譚德塞才能獲得授權邀請觀察員。

針對台灣是否能台灣加入WHA的機率，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「有許多理念相近的國家與盟邦都在積極協助我們爭取當中」，如可以「我們當然不會放棄機會」，但陳時中也坦言台灣要加入WHO的機會不大。

(中時電子報)