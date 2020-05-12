特別加料的婚紗?荒謬大師大鬧高雄愛情月!讓兩位首長快崩潰!(影/謝謝琳來了YT)

沈玉琳要葉匡時完成以下拍照動作，先是要求他做出可愛5連拍，接著要葉匡時與咪雅一起擺出防疫婚紗pose拍照。拍完之後，沈玉琳對著葉匡時笑虧說「你脫離苦海了」。（圖/擷自謝謝琳來了YT）

「荒謬大師」沈玉琳在節目中，邀來了高雄市副市長葉匡時及觀光局長邱俊龍到高雄愛河取景，在愛之鯨前大推可以來拍婚紗美照。葉匡時還在美女節目助理的指導下，不僅擺出可愛5連拍，也學習如何擺出帥氣婚紗pose，拍照結束之後，沈玉琳卻是故意糗葉匡時看起來有點害羞很像想逃的樣子，笑著對他吐槽：「你脫離苦海了。」

沈玉琳的網路節目這次來到高雄找葉匡時與邱俊龍來介紹觀光，他們想推廣防疫期間做好準備，仍可安心來高雄玩。他們一行人到高雄愛之鯨，葉匡時介紹，這是來自台灣夫妻所創立美國知名建築設計團隊「StudioKCA」，用塑膠廢棄物等組裝而成。它有15公尺高，約七層樓，矗立在愛河，希望喚起大家重視環保愛地球，該地也成為新興打卡景點，更是拍攝婚紗的最佳景點。

沈玉琳馬上出考題要葉匡時完成以下拍照動作，先是要求他做出可愛5連拍，接著要葉匡時與咪雅一起擺出婚紗pose拍照。咪雅教葉匡時說可以「假裝頭痛、下巴痛」的樣子，來拍出像是名模一般的美照。不過，沈玉琳一看葉匡時的動作卻是一直狂笑他說，「真是說不出的詭異感、你怎麽怪怪的」。

最後，葉匡時總算完成了防疫期間的婚紗拍攝宣傳照，葉匡時與咪雅都戴上口罩拍照。拍完之後，沈玉琳對著葉匡時吐槽說「你脫離苦海了」，他笑葉匡時可能因為害羞一點，所以比較放不開，然後他說接下來換葉匡時來看邱俊龍與金莎到愛河畔的「白色戀人貨櫃屋」拍婚紗照。

影片曝光後，許多網友看了回應，「葉副太可愛了~」、「太棒的一集了！大家都好可愛好歡樂！看得好想再拍一次婚紗呀~」、「歡樂大師，讓市政宣傳充滿歡樂」、「謝謝琳來了來高雄宣傳，讓更多人看見高雄的改變」、「推廣高雄觀光！」

(中時電子報)