2020年經營權爭鬥新戲碼，絕對是兩家輪胎老廠大戰「南港奇襲泰豐」。南港輪胎（2101）趁著泰豐輪胎（2102）股價跌破面值10元之際，火速豪砸9.7億元，一個月內成了泰豐輪胎大股東。

本刊調查，這場奇襲的真相，是72歲的南港輪胎名譽董事長林學圃，看上泰豐中壢廠市價飆破200億元的5萬多坪土地。

已經72歲在股海浮沉多年的南港輪胎名譽董事長林學圃，在世界明珠案中博盡各界眼球。（圖／黃鵬杰攝）

5月8日剛過46歲生日的泰豐輪胎董事長馬述健，因新冠疫情關係，年初飛到海外，至今尚未返台。他越洋接受本刊專訪時表示，為了保住66年家業不被整碗端走，不但在即將上場的董監事改選會候選人名單提好提滿，還備妥2億股私募增資案，準備稀釋市場派，「全力鞏固到底！」

在8日時正式公告，決議私募普通股案增資，擬以與私募甲種特別股及/或乙種特別股及/或丙種特別股，發行上限2億，此議案成為2020年股東常會增列議案，希望能夠稀釋南港輪胎持有股票的比重。

泰豐中壢廠從1999年就傳出即將開發卻一直未動，附近居民表示，如果南港加入能加快速度，大家都樂觀其成。（圖／報系資料庫）

泰豐中壢廠區是中壢市區最大的土地，左鄰中壢火車站、天晟醫院，下有中原大學，地理位置極佳。（圖／本刊繪圖組）

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(中時電子報)