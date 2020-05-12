2020年經營權爭鬥新戲碼，絕對是兩家輪胎老廠大戰「南港奇襲泰豐」。南港輪胎（2101）趁著泰豐輪胎（2102）股價跌破面值10元之際，火速豪砸9.7億元，一個月內成了泰豐輪胎大股東。
本刊調查，這場奇襲的真相，是72歲的南港輪胎名譽董事長林學圃，看上泰豐中壢廠市價飆破200億元的5萬多坪土地。
5月8日剛過46歲生日的泰豐輪胎董事長馬述健，因新冠疫情關係，年初飛到海外，至今尚未返台。他越洋接受本刊專訪時表示，為了保住66年家業不被整碗端走，不但在即將上場的董監事改選會候選人名單提好提滿，還備妥2億股私募增資案，準備稀釋市場派，「全力鞏固到底！」
在8日時正式公告，決議私募普通股案增資，擬以與私募甲種特別股及/或乙種特別股及/或丙種特別股，發行上限2億，此議案成為2020年股東常會增列議案，希望能夠稀釋南港輪胎持有股票的比重。
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(中時電子報)
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