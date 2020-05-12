新冠疫情重創股市期間，泰豐輪胎卻一支獨秀，短短46天，股價從跌破面值的9.22元，驚奇翻倍衝上18元，然而，掌管泰豐輪胎已66年的馬家，面對6月13日的董監事改選，卻是苦不堪言。

南港輪胎（南港）與泰豐輪胎（泰豐）都是老字號，40多年來相安無事，4月9日的一紙股市公告，卻洩漏了「南港偷襲泰豐」的事實。原來，自3月18日起，南港豪砸6.09億元，購入泰豐股票，擁有9.59％的泰豐持股，成了單一最大股東；4月13日的停止過戶日後，南港又狠砸約3億元買入泰豐股票。算一算，南港一個月內共搶下14.25％的泰豐股權，超過泰豐馬家檯面上13.37％的持股。

對此，南港聲稱是「投資理財」、「看好未來輪胎市場」、「對於加入南港團隊後的泰豐輪胎有信心，因而續增持股」，卻又提出「二董一獨董」名單，入主董事會意圖明顯，引起外界「打算整碗端走」的揣測。

泰豐輪胎（2102）從3月18日起短短1個月，股價上漲2倍。

一名業內人士指出，南港及泰豐即使聯手，規模仍與正新、建大等輪胎大廠有段差距，「明眼人都知道，南港志在泰豐的中壢廠土地，希望複製『世界明珠』模式。」去年底，南港在台北市推出「世界明珠」千億豪宅商辦大案，大筆現金陸續落袋，手中銀彈豐沛。

泰豐中壢廠位於主要幹線中華路旁邊，距離中壢火車站僅約800公尺，附近有天晟醫院、中原大學，加上鄰近的中原火車站、捷運綠線體育園區皆已定案，土地價值水漲船高。

本刊調查，1960年，泰豐以每坪230元取得中壢廠土地，總面積高達5.8萬坪；1999年，其中的3.1萬坪變更為工商綜合區，其中4400坪，2001年以每坪22.5萬元售給TESCO大賣場（現為家樂福）。2006年時，泰豐曾辦過資產重估，估計處分該筆土地後，可獲利26.4億元，如今已過14年，相信「含金量」會更為驚人。

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(中時電子報)