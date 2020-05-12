台北市全職媽媽小珍因極度重視小孩教育，而遭到桃園一名邢姓（邢男）「心靈訓練師」的遊說，不但將小孩獨自送去馬來西亞就讀，還先後投資850萬元，迄今分文無法取回。
本刊調查，邢男5年前自馬來西亞回到台灣，在參加大學同學會時，宣揚他的教育經歷和理念，獲得一名女同學的認同與協助，才經由女同學和丈夫的幫忙打開在台的生意脈絡，但該名女同學告訴本刊：「我很後悔幫他，還害到小珍一家子。」
這位女同學是邢男在南部某知名大學音樂系的同學，她丈夫也說，儘管夫妻倆及孩子受到傷害沒有像小珍如此嚴重，但也感到對不起之前引薦朋友來參加教育機構（傳馥）的課程，他認為邢男就像別人說的「教育蟑螂」，嘴巴講辦教育，實際上卻是在利用家長及小孩牟利。
本刊也找到另外3位家長，家長都說邢男利用家長們的資源，而且會向有錢的家長遊說投資，一旦沒有利用價值，或者騙不到錢的時候，就會想辦法讓這些不肯配合的家長離開，並中斷他們的小孩在國外的學業，把小孩當成籌碼，讓家長們飽受威脅。
邢男針對小珍的指控回應表示，小珍將錢交給他，用他的名字定存在馬來西亞是小珍自己要求的，因為他才有4.2%利息的定存額度，是他無條轉讓給小珍使用，利息都是小珍在賺，他一毛錢都沒有，小珍卻反過來告他侵占。邢男也坦承，他確實要求小珍到馬來西亞的銀行會合交錢，「因為存的是馬幣，當然是還給小珍馬幣，我沒道理承受匯差。」
至於投資馬來西亞的房地產300萬元，邢男也否認是他處理，而是交給5至6位投資人，這些人包括傳馥股東及其他朋友，「當初是大家講好共同集資投資，小珍要退股退錢，就要大家一起開會協商，不是嗎？是小珍完全置之不理。」邢男也否認遊說小珍入股傳馥，並強調和小珍之間的金錢往來都有人證，還有錄影存證。
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(中時電子報)
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