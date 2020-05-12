台北市全職媽媽小珍因極度重視小孩教育，而遭到桃園一名邢姓（邢男）「心靈訓練師」的遊說，不但將小孩獨自送去馬來西亞就讀，還先後投資850萬元，迄今分文無法取回。

本刊調查，邢男5年前自馬來西亞回到台灣，在參加大學同學會時，宣揚他的教育經歷和理念，獲得一名女同學的認同與協助，才經由女同學和丈夫的幫忙打開在台的生意脈絡，但該名女同學告訴本刊：「我很後悔幫他，還害到小珍一家子。」

邢男的大學同學一路幫助邢男介紹朋友拉生意，到頭來卻讓小珍賠光所有身家，讓她感到十分愧疚。（圖／王永泰攝）

這位女同學是邢男在南部某知名大學音樂系的同學，她丈夫也說，儘管夫妻倆及孩子受到傷害沒有像小珍如此嚴重，但也感到對不起之前引薦朋友來參加教育機構（傳馥）的課程，他認為邢男就像別人說的「教育蟑螂」，嘴巴講辦教育，實際上卻是在利用家長及小孩牟利。

邢男時不時就會要求那些把小孩送給他上心靈教育課程的家長砸大錢跟著他到海外投資。（圖／讀者提供）

本刊也找到另外3位家長，家長都說邢男利用家長們的資源，而且會向有錢的家長遊說投資，一旦沒有利用價值，或者騙不到錢的時候，就會想辦法讓這些不肯配合的家長離開，並中斷他們的小孩在國外的學業，把小孩當成籌碼，讓家長們飽受威脅。

邢男針對小珍的指控回應表示，小珍將錢交給他，用他的名字定存在馬來西亞是小珍自己要求的，因為他才有4.2%利息的定存額度，是他無條轉讓給小珍使用，利息都是小珍在賺，他一毛錢都沒有，小珍卻反過來告他侵占。邢男也坦承，他確實要求小珍到馬來西亞的銀行會合交錢，「因為存的是馬幣，當然是還給小珍馬幣，我沒道理承受匯差。」

邢男不但拒絕還錢給小珍，還在群組裡反過來指控小珍侵占了他的利息，揚言要提告。（圖／讀者提供）

至於投資馬來西亞的房地產300萬元，邢男也否認是他處理，而是交給5至6位投資人，這些人包括傳馥股東及其他朋友，「當初是大家講好共同集資投資，小珍要退股退錢，就要大家一起開會協商，不是嗎？是小珍完全置之不理。」邢男也否認遊說小珍入股傳馥，並強調和小珍之間的金錢往來都有人證，還有錄影存證。

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(中時電子報)