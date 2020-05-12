台北市全職媽媽小珍為了小孩教育，遭到傳馥公司邢姓「心靈訓練師」（邢男）遊說投資850萬元，迄今血本無歸，而這些錢是她賣掉家中的金條以及拿房子向銀行抵押貸款的錢，她對此後悔不已。

小珍回憶當時認識邢男之初的情景時說：「不知道為什麼，上完訓練師（邢男）的課程後，會對他莫名的崇拜，會信任到把他當神在看，什麼話都可以說，任何事也一起分享討論」。

小珍交給邢男的第一筆錢是賣掉家中金條得款250萬元，換成8萬多美金交給邢男，用邢男的名字在馬來西亞定存，這些金條是丈夫漢克的父親所贈，至於後來又投資傳馥公司的300萬元、以及交給邢男去馬來西亞投資房地產的300萬元，則是拿台北市的房子向銀行貸款所來。

邢男在台灣不斷開設各種孩童心靈成長課程。（圖／翻攝畫面）

小珍說，邢男說服她投資傳馥公司，但當時傳馥只是一家500萬資本額的公司，卻騙她有1000萬資本額，騙她入股，結果發現根本都是她的錢，「騙我定存單12個月放在馬來西亞，還有見證人，還說今年的2月15號就能取回，結果一毛錢也沒拿到！」

小珍強調，「我是經由台灣的銀行匯錢給邢男，還給我台幣不行嗎？告訴我要去馬來西亞一起領，錢在他的名下，這是不還錢的理由嗎？還恐嚇我5月不一起去領就沒收，還不就是不還錢？」

邢男針對小珍的指控回應表示，小珍將錢交給他，用他的名字定存在馬來西亞是小珍自己要求的，因為他才有4.2%利息的定存額度，是他無條轉讓給小珍使用，利息都是小珍在賺，他一毛錢都沒有，小珍卻反過來告他侵占。邢男也坦承，他確實要求小珍到馬來西亞的銀行會合交錢，「因為存的是馬幣，當然是還給小珍馬幣，我沒道理承受匯差。」

至於投資馬來西亞的房地產300萬元，邢男也否認是他處理，而是交給5至6位投資人，這些人包括傳馥股東及其他朋友，「當初是大家講好共同集資投資，小珍要退股退錢，就要大家一起開會協商，不是嗎？是小珍完全置之不理。」邢男也否認遊說小珍入股傳馥，並強調和小珍之間的金錢往來都有人證，還有錄影存證。

小珍的兒子小星（藍衣者）當初還被邢男當成教育成功的活招牌，到處去為課程活動做宣傳。（圖／讀者提供）

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(中時電子報)