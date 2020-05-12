台北市全職媽媽小珍遭傳馥公司（傳馥）心靈訓練師邢男遊說投資850萬元，血本無歸，小星的爸爸更是不以為然，他告訴本刊，「邢男居然讓小星罵爸爸，還拍下影片當證據傳給我看，教人情何以堪？有這樣教小孩的老師嗎？」

小珍的老公漢克說，2019年邢男在桃園舉辦招生說明會，還將當時已送去馬來西亞讀書的小星當作教育成功的招生教材，但因為他每個月只能和小星視訊一次，他對於邢男的管教和照顧小星的方式不以為然，且當眾提出質疑，此舉惹怒了邢男，立即告知小珍必須將小星接回台灣，他不願意再管。

結果在傳馥幾位女股東的慫恿下，小珍為了要對邢男宣示效忠，同時為了讓小星繼續留在馬來西亞，她竟搬離台北，跑去桃園傳馥公司的宿舍居住，漢克當晚下班回家看不到老婆，整個傻眼，他說「薪水都是直接交給老婆，她這一走，我連吃飯的錢都沒有」。漢克無法想像小珍會離家，甚至與他鬧離婚。

漢克無奈的說，邢男還拍下小星罵爸爸的影片給他看，為了老婆和小孩，他不得已簽下一份邢男要求的切結文件，內容包括要他坦承所有不利傳馥的言語都是他情緒性字眼，還要他「放棄」所有與小星有關的任何訊息，「切結內容相當不合理」。

所幸後來在漢克的分析說明下，小珍終於發現被騙，她開始向邢男索討定存的250萬元以及交給邢男投資的300萬元，但邢男卻藉詞推脫，還要小珍隨他到馬來西亞領錢，但邢男至今始終未還錢。

邢男針對小珍的指控回應表示，小珍將錢交給他，用他的名字定存在馬來西亞是小珍自己要求的，因為他才有4.2%利息的定存額度，是他無條轉讓給小珍使用，利息都是小珍在賺，他一毛錢都沒有，小珍卻反過來告他侵占。邢男也坦承，他確實要求小珍到馬來西亞的銀行會合交錢，「因為存的是馬幣，當然是還給小珍馬幣，我沒道理承受匯差。」

至於投資馬來西亞的房地產300萬元，邢男也否認是他處理，而是交給5至6位投資人，這些人包括傳馥股東及其他朋友，「當初是大家講好共同集資投資，小珍要退股退錢，就要大家一起開會協商，不是嗎？是小珍完全置之不理。」邢男也否認遊說小珍入股傳馥，並強調和小珍之間的金錢往來都有人證，還有錄影存證。

邢男不滿小珍夫妻對他提告，在群組裡公然對指摘他們「家教不好帶壞小孩」。（圖／讀者提供）

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(中時電子報)