新冠肺炎疫情期間致力公益防疫不遺餘力的「旺旺水神抗菌液」，卻遭台北市政府衛生局以廣告不實為名裁罰66萬元，造成社會各界譁然，隨後北市與衛福部食藥署更互踢皮球，但根據本刊取得一份公文，證實食藥署於2月13日函令北市衛生局徹查水神廣告違規。本刊也取得衛生局約詢水神業者時的錄音帶，發現衛生局官員大耍官威，對以公益捐贈為主的水神贈品強扣違反《藥事法》的大帽子。

本刊取得的2月13日衛福部食藥署發給北市衛生局的公函，內文很明確地指出「旺旺水神」抗菌液網路廣告內容渉及違反衛生相關法令，要求衛生局依法查處，還要回報處理情形。

本刊取得衛福部食藥署給北市府衛生局的公文，很明確地要衛生局依法查處水神產品的廣告不實，且須回報辦理情形。（圖／翻攝畫面）

水神總經理高雅鈴（高女）表示，事實上，水神在官網公布，自2月4日起至3月20日免費贈送抗菌液給地方政府，再發送給弱勢團體及中低收入戶使用，完全不是商業行為，衛福部和衛生局大動作對公益贈品調查開罰的不合理舉動，相當令人不解。

高女原本收到北市衛生局發的一紙公文，要她在3月2日去衛生局說明，之後突然提早到2月25日，高女配合前往後才發現她所負責的「水神抗菌液」被依違反《藥事法》調查，但當高女到達後，承辦官員竟拿出一份已製作完成的約詢制式文件，要她簽名認可，高女拒絕，當場表明希望更具體而詳實的陳述，但該官員立即翻臉，態度奇差。

本刊取得約談的對話錄音檔，高女說，水神產品的事業主管機關部是經濟部，所以她告訴承辦官員「水神問了主管機關經濟部，所有標示都符合規定，可以寫抗菌，也可以公布有檢驗報告的抗菌項目，且經五大毒性測試後也可以載明適合母嬰幼兒環境使用。」

但衛生局官員卻說「妳也寫太多了吧」，而且語帶威脅，官威十足，果然水神就被重罰66萬元，罰得比造成6人死亡的錢櫃大火還重，台北市政府根本就是兩套標準行政。

新竹縣縣長楊文科日前對於旺旺集團捐贈的水神抗菌液表示感謝。（圖／報系資料照）

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(中時電子報)