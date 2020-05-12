專做公益捐贈防疫的「旺旺水神抗菌液」遭台北市政府衛生局以廣告不實重罰66萬元，根據本刊取得的約詢錄音內容，發現衛生局官員確實官威十足，以事先預製完成的制式文件要水神代表簽認，被拒絕後還惱羞成怒而語帶威脅：「妳要這樣子跟衛生局槓上？妳要跟政府機關槓上？」

錄音帶內容顯示，水神總經理高雅鈴（高女）於2月25日前衛生局接受約詢時，官員即出示已製作完成的制式文件要高女簽字，高女當然不肯，當時該官員即態度很差，而高女忍不住詢問官員「水神到底違反哪法條規？」官員回覆為《藥事法》第69條。

高女反問，《藥事法》第69條是規範宣稱醫療效能，但水神並未宣稱有醫療效能；且水神是「抗菌液」，當然會提到能抗何種菌毒。官員又稱「你們的產品只能寫抗菌二個字，但又說可以瓦解病毒成份。」高女解釋「我們是說哪一種菌可以被（水神）殺死，那麼所有產品你都要抓嗎？」結果官員竟稱「那是別人，我只針對你們。」

高女表示，水神至本刊截稿前都未收到衛生局的裁罰通知，反而是5月8日接到媒體查詢電話，才知道衛生局截取了水神官網免費贈品使用說明中，噴灑手部及口腔的示意圖卡，即輕率認定廣告涉及療效且裁罰66萬元。

錢櫃造成6條無辜的人命喪生火場，北市府針對錢櫃的重大消防公安違失僅開出罰單48萬元，卻對一心造福社會的水神公司重罰，完全不符比例原則和社會期待，更令人質疑衛福部和北市衛生局下重手背後的目的為何。

台北市長柯文哲10日就公開對媒體表示：開罰水神是因為「中央交辦」。（圖／張佑銘攝）

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(中時電子報)