36歲的陳妍希，2011年因演出《那些年，我們一起追的女孩》，演藝事業直攀高峰，片約和廣告邀約不斷。不過本刊近期接獲爆料，去年風光和國際化妝品牌簽約的陳妍希，因買氣不如預期，今年續約價碼遭廠商狠砍200萬元，而她似乎為了搶救人氣，近來頻傳有意拉著老公陳曉參與實境秀的消息。

去年三月，陳妍希出席化妝品牌「佳麗寶」的年度代言人活動時，稱職地說佳麗寶化妝品使用簡單方便，讓她有了更多時間和老公相處。不料，昔日的「國民女神」，也面臨魅力退燒的窘境，據說陳妍希代言的這一年，除了看不出「銷售力」，也很難配合宣傳活動，因此今年續約代言，酬勞被大砍200萬元。

據悉，去年佳麗寶以450萬元的價碼，和陳妍希簽下包括三支平面廣告和一支CF的合約，每場活動的出席費（包含妝髮）則為20萬元到40萬元。今年佳麗寶雖然和她續約，價碼卻只開出250萬元，原因不乏陳妍希近期沒有作品，曝光率低且缺乏話題，連帶影響化妝品的買氣。

去年陳妍希風光代言國際化妝品牌，常稱職地在社群網站推薦產品。（圖／翻攝自陳妍希臉書）

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(中時電子報)