36歲的陳妍希，2011年因演出《那些年，我們一起追的女孩》，演藝事業直攀高峰，片約和廣告邀約不斷。不過本刊近期接獲爆料，去年風光和國際化妝品牌以450萬元的價碼簽約的陳妍希，其中包括三支平面廣告和一支CF的合約，每場活動的出席費（包含妝髮）則為20萬元到40萬元。今年佳麗寶雖然和她續約，因買氣不如預期，價碼卻只開出250萬元，續約價碼遭廠商狠砍200萬元，而她似乎為了搶救人氣，近來頻傳有意拉著老公陳曉參與實境秀的消息。

繼《那些年，我們一起追的女孩》後，陳妍希最引人注意的作品，就是電視劇《神鵰俠侶》，飾演「小龍女」的她，和飾演「楊過」的陳曉因戲結緣，該劇殺青一年多後燃起愛火。兩人交往七個月時，陳曉在法國向陳妍希浪漫求婚成功，兩人2016年結婚，同年底兒子「小星星」誕生。

鮮少曝光私生活的陳曉，有望與陳妍希一起參加真人秀。（圖／翻攝自陳妍希微博）

婚後陳妍希在家專心相夫教子，作品極少，雖然偶爾上節目亮相，但都沒有造成話題。疑似為了搶救人氣，近期她屢傳新動向，例如與《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙合作、飛到加拿大魁北克拍攝的新片《跟你老婆去旅行》，預計今年秋天上映。此外，個性低調的陳曉，一直不希望私生活曝光，近期也傳出陳妍希揪他一起參加夫妻真人秀，看來有意透過夫妻互動炒熱話題，「雙陳」的粉絲可以拭目以待。

陳妍希月前也傳出參與大陸湖南衛視芒果台的綜藝節目《乘風破浪的姐姐們》。該節目邀集多位三十歲以上的女藝人參加女團競選，只是第一波名單曝光後，網友毫不留情地為參賽藝人分組，包括「唱歌組」的郁可唯、丁噹，「互撕組」的伊能靜和張雨綺，陳妍希和鍾麗緹等人卻被視為「炮灰組」。然而，五月五日名單更新後，卻已不見陳妍希的名字。不管陳妍希是「被除名」還是「因故主動請辭」，至少已經搶到版面，製造了新話題。

為了《跟你老婆去旅行》的角色，陳妍希特別練習蛋糕烘培。（圖／好好看文創提供）

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日前傳出陳妍希將加入《乘風破浪的姐姐們》節目，卻被網友看衰將變成炮灰。（圖／翻攝自微博）

(中時電子報)