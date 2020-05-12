36歲的陳妍希，2011年因演出《那些年，我們一起追的女孩》，演藝事業直攀高峰，片約和廣告邀約不斷。不過本刊近期接獲爆料，去年風光和國際化妝品牌簽約的陳妍希，因買氣不如預期，今年續約價碼遭廠商狠砍200萬元，而她似乎為了搶救人氣，近來頻傳有意拉著老公陳曉參與實境秀的消息。娛樂圈也有幾位藝人，靠著當時爆紅的作品直攀演藝高峰，躍升A咖後，卻遲遲再也沒有好作品出來了。

苦等代表作的還有陳柏霖，他因演出《我可能不會愛你》中的「大仁哥」，獲得金鐘視帝殊榮。但之後卻難有讓人印象深刻的作品，還衰被封「A咖爛片王」。

言承旭以《流星花園》中的「道明寺」一角深入人心，紅遍全亞洲，後續作品卻無人記住，和林志玲的陳年緋聞反成為另類代表作。

張鈞甯憑宮廷劇《武媚娘傳奇》的「徐慧」一角達到事業巔峰，之後戲約不斷，但有些只是配角或客串，甚至與她過往的角色相近，新鮮感不足。

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(中時電子報)