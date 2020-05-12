2008年暴紅的電影《海角七號》，原定於2017年5月推出音樂劇版本，並在「高雄春天藝術節」首演，不料因資金不到位緊急喊停。但近期傳出，一度胎死腹中的音樂劇，已有新的製作團隊接手，除了由電影版主角范逸臣和田中千繪領銜主演，去年與林志玲閃婚的「國民姐夫」AKIRA，也傳出在想邀請的名單內，演出日籍教師的角色。

魏德聖2008年執導的電影《海角七號》，創下5億3千萬元的驚人票房，不但讓低迷許久的國片市場展現生機，更在第45屆金馬獎拿下「年度台灣傑出電影」等六項大獎肯定。

2016年8月，音樂劇製作人曾慧誠宣布，將推出《海角七號》音樂劇，邀請曾入圍「東尼獎」的日本劇場界大導演宮本亞門執導，魏德聖則擔任監製。卡司方面，除了郵差「茂伯」一角，由澎恰恰接替已故的林宗仁演出，主要演員范逸臣、田中千繪、馬念先和應蔚民則全數回歸，當時更在台北、高雄兩地大舉選角試鏡，預計2017年5月在高雄演出。不料，就在演出前3個月，主辦單位竟在粉絲專頁宣布因資金未到位，音樂劇被迫取消。

相隔3年，《海角七號》音樂劇居然起死回生，新的製作單位除了找來男女主角范逸臣、田中千繪再續前緣；電影版中由日本歌手中孝介飾演的日籍教師，則計畫邀請去年成為台灣女婿的AKIRA演出，預計今年底正式公演。

《海角七號》音樂劇全新主辦方回應：「因為疫情的關係，想要等到所有資金到位之後，才會正式公佈音樂劇的演出日期。」

外傳《海角七號》音樂劇，將邀請AKIRA演出，中孝介在電影版中飾演的日籍教師一角。

外傳全新主辦方有意力邀AKIRA助攻，與主辦單位負責窗口先通電時表示：「沒有！」隨後又傳訊補充：「目前不打算做任何新聞。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)