電影《海角七號》原定於2017年5月在「高雄春天藝術節」首演音樂劇，不料卻因資金不到位緊急喊停。但近期傳出，一度胎死腹中的音樂劇，傳有新的製作團隊接手，去年與林志玲閃婚的「國民姐夫」AKIRA，也有望演出日籍教師的角色。

去年6月6日，台灣「第一名模」林志玲閃嫁日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA，11月17日兩人在台南封街舉行世紀婚禮，造成萬人空巷，更是轟動台、日兩地的佳話。婚後的AKIRA在台知名度暴增，今年一月他與放浪兄弟全團十五人，登上台視除夕特別節目《紅白藝能大賞》，又唱又跳創下收視亮點；二月元宵節，他則帶著「EXPG STUDIO TAIPEI」的舞者群，以及放浪兄弟旗下舞蹈培訓團體「MAGMA」，一起為台北燈節擔任開幕式表演嘉賓，人潮擠爆西門町。

兩次大型演出，都看得出AKIRA努力深耕台灣市場，這次若接下《海角七號》音樂劇重任，勢必再掀話題。不過，《海角七號》音樂劇重啟之際，卻遇上新冠肺炎肆虐全球，所幸近期疫情已逐漸趨緩，期盼命運乖舛的《海角七號》音樂劇，能順利地於年底正式演出。

去年6月6日林志玲閃電宣布與AKIRA結婚，同年底在台南舉行婚宴。

《海角七號》音樂劇全新主辦方回應：「因為疫情的關係，想要等到所有資金到位之後，才會正式公佈音樂劇的演出日期。」

外傳全新主辦方有意力邀AKIRA助攻，與主辦單位負責窗口先通電時表示：「沒有！」隨後又傳訊補充：「目前不打算做任何新聞。」

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(中時電子報)