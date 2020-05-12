味全龍投手遭爆料，不僅常常向女方借錢、要求幫忙還賭債，甚至與球迷約炮一夜情，結果被對方拍下性愛影片，讓爆料者大嘆「根本是羅志祥翻版」。對此，味全龍領隊吳德威表示，有接獲投訴，也已經處理完畢，並告誡球員私生活要自律。

女網友在《Dcard》以「職棒.味全龍某投手劈腿吃軟飯兼時間管理渣男」為題爆料，打上來是期望能預防不要再有女生被騙，不然還會出現不少受害者呢，所以希望越多人看到越好。內容提及，該名投手以「借」的名義花了女方很多錢，自從去了味全龍後更誇張，常常說生活費不夠，動輒借1000元起跳，時間持續了一年半，甚至還要女方幫忙還麻將賭博輸的錢。

女網友說，在一起不到3個月，男投手就跟外面不知道哪裡認識的球迷約炮一夜情，還被對方錄下精彩的性愛影片；女網友揶揄，根本羅志祥，時間管理學得很好，可以開班授課了，「投手先生給女方的解釋居然是，一時迷失自己才會做這件事情，真好笑。」

女網友表示，後來男投手因為怕自己劈腿一夜情的性愛影片被公布，一直跟女方「好像很有誠意的道歉」，殊不知一切都是假象；鬧翻之後，男投手的母親竟還向女方咆哮「你們結婚了嗎」，讓她超傻眼。她無奈指出，是在哈囉，交往不就是不能做對不起這段感情的事嗎，家人的反應也真的是刷新三觀。

對此味全龍領隊吳德威接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，雙方曾經交往過，經過協議後已接受好聚好散，但不理解為何又出現匿名爆料，這畢竟是感情的事，無法去證實其中的內容，已經告誡球員品德及私生活要注意、自律。

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(中時電子報)