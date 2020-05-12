疫情衝擊家用需求下降、大陸工廠延後復工等因素影響，醫材廠雃博(4106)首季業績乏善可陳，不過，3月後產能漸漸恢復，歐洲醫院市場需求轉強，現在台灣及大陸工廠都在加班，法人預期，雃博第2季業績將恢復以往水準，可望優於首季表現。

雃博發表陽壓呼吸器搭配新型呼吸管路配件的整合方案，西班牙、英國、日本及新興市場訂單皆在洽談中，近期若能敲定最快2～3周後就能出貨。另外，包括墨西高、巴西、哥倫比亞、埃及，及亞洲新興國家，甚至日本都有訂單在洽談，只要訂單一敲定，雃博2～3周內就能出貨。

據美國加洲大學柏克萊分校(UC Berkeley)發表的陽壓呼吸器管路整合建議方案，雃博以現有符合美國FDA 510(k)醫材許可、CE歐洲合格認證、國內查驗登記的陽壓呼吸器(CPAP)產品為核心，整合搭組國內優良廠商研發生產的呼吸治療耗材，推出陽壓呼吸器搭配新型呼吸管路配件的整合方案。

台北醫學大學呼吸治療學系前主任-邊苗瑛教授說明，雖然CPAP的臨床適應症主要為治療睡眠呼吸中止症，但藉由此整合方案，CPAP可提供連續性的氣道正壓維持肺泡擴張，減少肺泡反覆開合的呼吸功(work of breathing)，維持血液中的血氧濃度，緩解缺氧的情況。對於輕、中度，或已進入恢復期的新冠肺炎患者，是得以評估的方案之一。

(時報資訊)