葡萄王(1707)受子公司葡眾因新冠肺炎防疫規範，暫停各營業中心課程影響會員，4月營收6.72億元，月減10.58%、年減11.77%，前4月營收26.8億元，年減3.4%。

葡萄王子公司上海葡萄王業績持續回溫，4月營收轉為正成長，月增29.41%、年增15.62%，累計前4月營收衰退漸縮減。葡萄王表示，隨著疫情趨穩，主力客戶業績恢復，帶動整體業績上升，加上新增潛力客源，產品種類需求更多元化，除了主要美容膠原蛋白素材外，近期益生菌及提升免疫力產品代工需求增加，5、6月可望持續4月正成長動能。

葡萄王表示，母公司4月營收年增29.09%，累計1-4月營收年成長43.4%，成長依舊強勁。自有品牌「孅益薑黃」搭配第二波新廣告上線，除虛擬維持高需求外，也連帶提高實體通路，前4月全通路累積成長約187%。4月靈芝、益生菌等免疫防護商品業績表現仍亮眼，全通路成長近6成。6月份即將進入夏季，機能性飲料「康貝特」將結合三國群英傳手遊版聯合宣傳，為品牌注入新話題。

(時報資訊)