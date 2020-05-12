IC測試載板廠雍智（6683）受惠晶圓測試板、IC老化載板等訂單需求暢旺，2020年首季締造營收、毛利率、稅後淨利、每股盈餘齊創新高的「4高」佳績。展望本季，由於訂單需求續旺，雍智4月營收已連2月改寫新高，法人看好第二季營收可望再戰新高。

雍智2020年首季合併營收達2.46億元，季增17.15％、年增28.07％，改寫歷史新高。毛利率58.63％、營益率33.81％，分創歷史新高及次高。配合業外收益增加，稅後淨利0.68億元，季增39.9％、年增39.09％，每股盈餘（EPS）2.52元，亦雙創歷史新高。

雍智因應市場發展趨勢，拓展IC老化測試載板應用領域，聚焦投資晶圓探針卡及IC老化測試載板。受惠5G智慧手機應用處理器（AP）晶圓測試板及射頻、WiFi、電源管理晶片老化測試載板需求暢旺，帶動首季營運淡季逆強，續創新高佳績。

雍智2020年4月自結合併營收0.97億元，月增5.97％、年增達65.97％，連2月改寫新高。累計1～4月合併營收3.43億元，年增36.9％，續創同期新高。由於訂單能見度高，法人看好雍智第二季營收可望高檔續揚、續戰新高。

外資認為，雖然新冠肺炎疫情恐影響智慧型手機需求，但預期訂單只會遞延、不會取消。在老化測試載板需求持續增加，配合5G手機及WiFi網路晶片晶圓測試板訂單持續轉強，看好雍智下半年營運動能續強，全年營收維持高成長，有機會賺進1股本。

(時報資訊)