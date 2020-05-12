電信三雄公布4月財報表現，以4月單月獲利來說，中華電超車，以每股獲利0.36元，小勝台灣大的0.35元，搶下單月獲利王，遠傳則為0.22元；累計前4月獲利，台灣大以1.53元穩坐獲利王，中華電、遠傳則依序為1.43元、0.89元。

台灣大(3045)4月自結合併營收99.1億元，營業利益13.6億元，稅後淨利為9.8億元，稅後EPS為0.35元，累計前4個月合併營收417.6億元，營業利益58.4億元，稅後淨利為43.0億元，稅後EPS為1.53元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，4月momo電子商務相關營收年增35%，繳出亮眼成績單，帶動合併營收年成長2%。電信業務方面，雖有漫遊收入及傳統語音話務持續減少，5G早鳥方案上市後維持良好動能；智慧電表與路燈等物聯網需求增加，帶動月租型用戶數保持成長。獲利方面，有線電視與momo合計營業利益年成長23%，但電信業務受疫情影響使得高階手機綁約專案銷量下滑影響獲利，故合併營業利益年減5%；累計前4個月營業利益成長3%，各項業務營業利益均符合預期，合併稅後淨利達全年財測38%。

中華電(2412)4月合併自結營業收入為157.2億元，年減少4.9%，主要因手機銷貨收入、國際網路營收、行動服務營收及資通訊專標案營收減少，抵銷網際網路應用加值與MOD營收的增加，稅前淨利為35.8億元，歸屬於母公司業主之淨利為27.9億元，單月稅後EPS為0.36元，與第二季財測達成率相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期；累計前4月營業收入為638.7億元，年減少5.9%，累計稅後EPS為1.43元。

截至4月底止，中華電光世代寬頻用戶數為362.0萬戶，60Mbps以上的客戶數219.9萬戶，其中，100Mbps以上客戶達164.2萬戶。MOD客戶數達208.7萬戶，行動通信總客戶數達1099.4萬戶。

遠傳(4904)4月合併總營收為61.41億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為22.90億元與7.12億元，4月稅後EPS為0.22元；遠傳累計今年前4月合併總營收為255.30億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為92.93億元與28.84億元，累計稅後EPS為0.89元，已達成全年度財測目標36%。

遠傳布局5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)、雲端與資安關鍵技術力效益持續顯現，4月份新經濟營收穩定成長，年成長率達20%，資通訊業務營收年成長幅度達32%。

(時報資訊)