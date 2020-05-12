旭然(4556)首季合併營收達新台幣1.15億元，稅後淨利319萬元，每股稅後盈餘0.08元。旭然優化過濾產品銷售組合，拓展過濾耗材產品使用量大的PCB、海水淡化、再生水廠等銷售領域，首季毛利率、營業利益率分別達37％、3％。

旭然4月合併營收5330萬元，為歷年單月營收次高記錄，年增25％，主要受惠半導體產業主要客戶加大訂單備貨力道、大型過濾訂單出貨貢獻挹注，前4月合併營收為1.68億元，亦較去年同期成長9％。

展望2020年第二季，旭然積極發展自有品牌Filtrafine多元產業領域銷售、UV紫外線殺菌過濾產品銷售放量，受惠半導體暨電子、食品飲料及化學等產業主要客戶保持良好備貨需求，整體訂單能見度仍保持3個月水準。旭然越南新廠廠房、辦公大樓將於5月中下旬完工，雖短期生產設備進廠組裝測試受越南政府入境管制影響，但評估仍於今年第四季越南新廠投入生產目標不變。

(時報資訊)