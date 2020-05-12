大陸地區新冠肺炎疫情延後復工，日常生活及消費活動因防疫措施而受限，羅麗芬-KY(6666)首季營收1.13億元，較去年同期減少63.5％，平均毛利率71％，因推出新品牌增加營銷費用，營業費用較去年同期增加9.5％，首季小幅虧損145萬元，每股稅後虧損0.03元。

受疫情衝擊影響，大陸第一季首度出現經濟負成長，據中國大陸國家統計局的統計資料，民眾減少外出消費，社會消費品零售總額也衰退了19％，不過「宅經濟」帶動新型消費加快發展，第一季實物商品網上零售額年成長5.9％，占社會消費品零售總額比重為23.6％，比去年同期提高5.4個百分點。隨著企業復工復市，市場活力提升，先前壓抑的一些消費行為已有回補跡象，實體通路銷售開始陸續好轉。

羅麗芬指出，第二季起也陸續於各省導入旗下三大品牌暢銷爆品至最新開發網路商城(美時芬)銷售；新零售品牌-伊姿佰EasyBio在自營線上商城及天貓、京東等平台上線銷售，引導消費者於線上消費，預期在第二季逐漸收到成效。

美容美體養護產品的線下體驗仍然是培養長期消費者的最快途徑，在防疫優先的情況下，美容院雖陸續開業，仍有人流限制，因此，雖然大陸各城市逐步解封，但要回復常態外出消費仍需要一段時日，目前還是謹慎防疫優先，羅麗芬4月份營收5,097萬元，年減55.32%，前4月營收1億6325萬元，年減61.36%。

(時報資訊)