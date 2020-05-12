受到新冠肺炎疫情影響，大聯盟開幕戰已延遲將近2個月，不過如今重啟賽季似乎變得明朗化，大聯盟官方日前擬定一項「復賽計畫」，球團老闆目前已經點頭同意，而其中一項提案是要求各隊向球員工會分享50%的營收。

根據《今日美國》（USA Today）報導，北美四大職業運動中，只有美國職棒是沒有薪資上限的運動，而且也不會和球員分享例行賽的收入，僅會分享季後賽的營收；除了美國職棒以外，其他3項職業運動的球團都會這樣做，但對於大聯盟來說卻是第一次。

報導中指出，這項提案預計會遭球員工會否決，他們擔心球團經營者會藉此在談判過程中推動「薪資上限」，以取代2021年12月底即將到期的勞資協議，因此不希望和球團的收入有所關連；過往大聯盟沒有明確訂出薪資上限，但會針對那些團隊薪資過高的球團徵收豪華稅。

消息人士指出，整個「復賽計畫」包含球季縮短至82場、各球隊只能同區作戰、季後賽名額增加等等，大聯盟上週四與球團老闆分享，隔天開會做修改，並且在週一表決通過，接下來就是要提案給球員工會；根據先前的協議，球員的薪水將會按照比例來支付，今年賽季預計會被砍半，因此球員大約會失去一半的薪水。

除此之外，根據《今日美國》專欄作家奈登賈爾（BobNightengale）消息指出，原訂在明年3月9日至23日開打的世界棒球經典賽也預計會延期，至於復辦時間可能會是2023年。

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(中時電子報)