汎德永業(2247)2020年4月合併營收約為31億元，較去年同期成長10.46%，今年1-4月營收112億元，年增率約為12.5%。汎德永業表示，4月台灣整體車市雖受到疫情影響下滑，旗下BMW與Porsche（保時捷）產品線漸臻齊全，銷售穩健，且正2020年式新車已陸續到港，新車供貨無虞，加上「Porsche內湖潭美全功能展示服務中心」加入營運後產生效益，推升4月合併營收持續成長。

汎德永業指出，目前BMW及Porsche各車款的新車供貨情況正常，隨著歐美車廠已逐步復工，預期新冠肺炎疫情造成的不確定性將會逐漸下降，公司進一步表示，5月份BMW全新2系列GranCoupe車款（2GC），以及3系列Touring將開始交車，加上Porsche新車亦已陸續到港，預期5月可望延續今年以來的交車熱潮。

售後維修保養業務部分，今年以來維持年增長表現，且全東南亞地區最大的Porsche（保時捷）全功能展示中心「Porsche 內湖潭美全功能展示服務中心」已開始試營運，新據點結合新車展示、認證中古車展示與售後服務，成功帶動Porsche賞車熱潮，公司看好「Porsche 內湖潭美全功能展示服務中心」地理位置佳、周邊綠地大，預期隨著經濟規模效益發酵，對公司長期發展將有助益。

(時報資訊)