行政院政委龔明鑫11日與經濟部次長曾文生，共同召開紓困振興方案「製造業協助方案加速計畫」記者會。曾文生指出，截至10日已核准1098件製造業及技術服務業薪資及營運資金補貼、核准金額達28億元，受惠員工達51,471人，其中以金屬機電產業最多。

龔明鑫表示，台灣3月失業率3.72％、年增0.04個百分點、失業人數增加約4千人，減班休息目前約1.8萬多人，狀況已稍微和緩。但由於歐美疫情尚未完全緩和，勢必對台灣出口造成相當影響，仍須超前部屬、透過補貼員工薪資穩住就業。

龔明鑫指出，政府紓困政策以「穩住就業」與「協助弱勢」為2大核心，其中為穩住就業，經濟部針對製造業提供員工薪資補助4成、最高2萬元的措施，盼透過補貼營運資金與員工薪資，協助企業度過艱困時期。

紓困貸款辦理進度方面，龔明鑫表示，國銀截至8日配合政府辦理紓困貸款已核准13,022戶、1,765億，日增134億。自辦紓困貸款方面，企業戶日增190億、合計達1,953億，個人戶累積達1,134億。兩者合計核准金額達3,087億元，日增220億元。

經濟部指出，院長蘇貞昌指示紓困必須寬一點、快一點及方便一點，經濟部呼應各界訴求，對營收下降5成採取更彈性的認定標準、加快審查及簡化申請文件等方式，全力加速製造業及技術服務業紓困。

經濟部表示，審核執行團隊人力已從約10人增補至88人，使團隊審查處理能量自4月下旬的每日40案提升至120案。同時，申請文件由11項減化為7項，需蓋公司大小章處亦自8處減至2處，使業者更容易準備申請文件，備齊者最快1周內即可撥款。

此外，經濟部也主動出擊關心減班休息的廠商，希望透過協助使公司回心轉意，取消減班休息、減少減班休息人數。工業局主動關懷286家實施減班休息業者，並媒合申請薪資及營運資金補貼措施，共計38家業者提出申請，其中19家業者已獲得補貼。

(時報資訊)