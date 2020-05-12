台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛(5009)2020年4月自結合併營收6.44億元，較去年同期減少29.33%，1-4月自結合併營收29.1億元，較去年同期減少16.91%。

榮剛表示，新冠肺炎疫情持續影響世界各國經濟體系運作，部分歐美及印度客戶仍受限於封城進行庫存調整，影響4月營收狀況。但隨著疫情趨緩，全球多國陸續鬆綁防疫封鎖措施，帶動石油需求增加，加上產油國已做出減產協議，油市供需失衡問題可望緩解；另外，近日波音CEO宣布737MAX客機有望於5月恢復生產，期望隨著疫情逐漸受到控制，後續市場需求可漸漸回穩。

雖然新冠肺炎疫情與各國封城導致的經濟停擺持續，榮剛的能源產品線受惠於發電機零組件進入汰舊換新維修期，維持相當的接單與獲利水準，同時，長久以來針對工具鋼產品進行的成本優化改善也進入收成期。

榮剛表示，將繼續觀察疫情變化隨時調整腳步，且產品組合優化、庫存調整與成本金流管控等內部改善活動也將持續進行，在疫情尚未明朗的狀況下，對市場波動的抵禦做最好的準備。

(時報資訊)