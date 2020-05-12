韓式連鎖餐飲集團豆府（2752）受惠展店帶動規模經濟顯現，2020年首季稅後淨利雙位數「雙升」、衝上0.36億元新高，每股盈餘（EPS）1.7元，成長動能優於營收。展望本季，雖然4月營收明顯受疫情衝擊，但5月起門市業績已見明顯回溫，月營收動能回升可期。

豆府受惠展店效益顯現，2020年首季合併營收達3.81億元，季增2.47％、年增19.22％，改寫歷史新高。毛利率53.13％，優於去年第四季52.57％、低於去年同期54.36％。不過，營益率11.87％，優於去年第四季10.57％及同期10.17％。

在展店帶動營收成長、規模經濟效益顯現下，豆府2020年首季歸屬母公司稅後淨利0.36億元，季增達18.42％、年增達44.08％，同步改寫新高。每股盈餘1.7元，優於去年第四季1.42元及去年同期追溯調整後的1.37元。

豆府表示，受惠去年下半年展店效益顯現及春節連假商機挹注，2020年1～2月合併營收年增達30.42％。面對3月首波疫情衝擊消費市場，集團立即採取各項因應措施、旗下品牌主動配合政府政策積極防疫，使3月合併營收營收僅年減3.14％。

不過，受到海軍敦睦艦隊爆發群聚感染的第二波衝擊，豆府部分門市賣場因此停業數天消毒，致使2020年4月自結合併營收0.78億元，月減達24.17％、年減達23.09％，創近25月低點。不過，累計1～4月合併營收4.59億元，仍年增9.02％。

展望後市，豆府指出，隨著國內疫情漸趨緩和、連28天未新增本土確診案例，使消費者提高外出用餐的信心與意願。豆府門市來客數自五一連假起陸續回籠，且受惠母親節聚餐潮，來店用餐人數明顯回溫，5月營收成長動能回溫可期。

雖然門市營運隨著疫情趨緩逐漸回復正軌，豆府針對疫情影響開發的門市銷售通路，如餐點外帶服務、針對人流量較高的轉運站門市開發的多款韓式特色餐盒，以及與Uber Eats、foodpanda等外送平台的合作，仍將持續進行。

至於餐廳門市以外的銷售通路方面，豆府預計透過研發推出即食品及冷凍料理包，並推進網購電商平台與量販超商通路販售，預期可望對營收動能帶來相當助益。

此外，豆府今年迄今已新展3家門市，目前上半年預計再新展4～5家。豆府表示，隨著疫情逐漸獲得控制，集團看好疫情趨緩後的業績回溫，下半年將持續積極評估展店，盼進一步帶動營收及獲利成長。

(時報資訊)