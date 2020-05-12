高雄市長韓國瑜陷入罷免危機，日前有民調顯示，有過半的民眾會去投票。對此，國民黨高雄市青工總會長方相茗則認為，光靠政績牌救不了韓，黨中央應號召藍營基層及挺韓選民歸隊，並投下「不同意罷免票」，才有可能救韓。

面對罷韓危機，高雄市政府新聞局長鄭照新昨表示，市府的態度是一貫的，就是市政優先、防疫第一；近來有許多紓困措施，市民很焦慮，要如何讓中央的紓困政策確實落實到基層，這才是市府重視的。至於國民黨中央已經成立反罷韓小組，因應危機？鄭照新則說這是政治上的揣測，黨中央也沒有證實，市府沒有參與，不作評論。據《中評社》報導，方相茗提及，黨中央應用「再一次選舉」的決心捍衛韓，韓也必須再次找回當初人民賦予對他的感動及支持，即便時間很短，仍保有一線契機。

方相茗認為，主打政績牌恐難救韓，應回歸過去幾十年來，高雄市被民進黨把持，但市民得到什麼？現在因政治以情緒性的罷免，換人後難道會更好？他認為黨中央從上到下挺韓方向要明確，並爭取中間選民對罷韓政治操作的利弊，包括萬一韓被做掉後，高雄市恐遇哪些危機等。

(中時電子報)