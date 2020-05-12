台南市昨天晚間傳出一起墜樓意外。位於中華北路的一棟大樓停車場，深夜也民眾發現一名男子倒臥在地面，被發現時已無生命跡象，警消獲報後到場，發現死者曾在該棟大樓內某家電子遊藝場的員工，疑似從樓頂墜落地面，經送醫後仍不治，目前警方正釐清墜樓原因。
據了解，昨天晚上8點多，有民眾前往該處大樓旁平面停車場停車時，赫然發現有一名男子倒臥地面，民眾上前察看，發現該位男子全身是血一動也不動，嚇得立刻報警，警消到場後，發現已無生命跡象，經送醫後仍不治。
警方調閱監視器後發現，該名男子獨自沿著樓梯走到大樓頂後墜樓，樓頂的女兒牆也發現攀爬痕跡，初步排除有外力介入跡象。經過查訪，發現該名男子為大樓內某電子遊藝場的員工，但為何會墜樓，仍有待警方釐清。
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(中時電子報)
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