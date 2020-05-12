世界衛生大會（WHA）將於18日登場，對於台灣是否有機會參與，外交部長吳釗燮坦言很困難，目前還沒收到邀請函。對此，前立委沈富雄認為美國自己設限，幫台灣僅是花拳繡腿，怒批「老美對不起台灣」。主持人趙少康也忍不住拍桌表示，「跟我們斷交就對不起我們了」。

沈富雄在節目《少康戰情室》中直言「我覺得有一點悲哀」，因為去WHA其實是一件小事，獨派對美國不能忘情，連游錫堃都認為美國乾脆跟台灣建交就好了，而獨派這種想法，跟大家對美國的失望，是有一樣的脈絡可尋。

如同立委高嘉瑜所說，美國有一種難言之隱，沈富雄表示，是美國自己劃了一條紅線，在這條紅線內，大陸不會生氣，若越過這條線，其實大陸對美國也沒轍，但惹不起，所以美國所有對台灣的友好行動，像是台灣官員可以到美國，但不能進華盛頓哥倫比亞特區（DC），美國的船進到高雄只能補給，龜龜毛毛，設很多規矩。

沈富雄直言，美國就像病毒一樣，其實綠營的人把它看成非常powerful（有力量），這是我們唯一有利的盟邦，但講難聽一點，它很懦弱，講好聽一點是溫和，幫台灣就是嘴巴講一講、動一動，花拳繡腿，真正需要它有力量的話，連提個案都不敢，「WHA你提案有什麼了不起」，「我們真的沒有對不起老美，老美對不起台灣」。

主持人趙少康也認同沈富雄的想法，認為恢復邦交就好了啊，扯來扯去，拍桌表示「老美早就對不起台灣了，跟我們斷交就對不起我們了」。

(中時電子報)