小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（12日）財經重點。

【1】不降很危險!7／1降保單利率

不降保單利率將有危險。金管會預計14日宣布新的保單責任準備金利率，新台幣保單降1碼（0.25個百分點）、美元保單降2碼，金管會主委顧立雄11日在立法院表示，「低利率時代卻賣高利率保單，對保險公司健全經營有害，也對整體保戶有危險」，金管會討論評估後，決定即時反應市場利率，但降幅已比壽險公會建議的溫和。

【2】台股挾四大優勢 攻克萬一

在資金行情助威下，台股11日強勢攻下「萬一」大關，終場指數大漲111點、以11,013點作收。法人指出，台股具有軋空行情、籌碼換手、台灣科技島及資產荒等四大優勢，隨520行情進入倒數，反彈走勢一波到底的機會高，有望挑戰11,200點。

【3】上市櫃４月營收2.69兆 今年新高

新冠肺炎疫情及油價衝擊上半年經濟活動，在企業提前下單挹注及因疫情、油價干擾的多空抵銷下，上市櫃公司4月合併營收2.69兆元，創今年以來單月新高，但有大聯大、聯電、兆豐金等82家4月合併營收創新高，及台塑化、台化、福懋、台灣高鐵等127家創新低，營運呈現兩極化。

【4】華為成立5G汽車圈 與美別苗頭

中美科技競爭，出現從「單挑」升級為「打群架」的趨勢。繼美國31家知名企業聯手組建聯盟切入5G網路後，中國科技巨頭華為也登高一呼，與18家本土主要車企成立5G汽車生態圈。中美企業各自組團力爭5G產業主導權，也為全球科技鏈的整合投下變數。

【5】MSCI新成分股猜謎 強弱兩樣情

MSCI即將季度調整，個股走勢兩樣情，被點名可能被剔除的個股，如長榮（2603）、長榮航（2618）、華航（2610）11日股價反彈走強，反觀可能被納入MSCI新增個股的富邦媒（8454）、鈊象（3293），股價反而下跌。

(中時電子報)