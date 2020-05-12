IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電（8046）受惠高層數大尺寸網通載板需求續旺，2020年首季本業營運持穩高檔，配合業外收益顯著增加，帶動稅後淨利「雙升」達4.66億元、每股盈餘（EPS）0.72元，雙創3年高點，淡季營運逆勢強勁。

南電2020年首季合併營收79.16億元，僅季減9.78％、年增達26.07％，為近5年同期高點。毛利率9.9％、營益率4.95％，雖略低於去年第四季9.98％、5.3％，仍較去年同期負0.3％、負5.89％顯著由虧轉盈，雙創近8年半次高。

南電首季營收及本業獲利持穩高檔，配合業外收益顯著增加挹注，帶動稅後淨利達4.66億元、季增達66.64％，每股盈餘（EPS）0.72元，優於去年第四季0.44元，並較去年同期虧損2.78億元、每股虧損0.43元大幅轉盈，雙創3年高點。

南電受惠高值化產品比重提升，帶動產品單價（ASP）續揚，去年下半年起營運動能已見顯著回升。雖然電子產品銷售今年上半年仍受傳統淡季影響，但受惠ABF載板銷售持續增溫，高層數大尺寸網通載板需求續旺，使首季本業營運表現淡季續強。

南電中高階ABF載板及多數BT載板產能位於台灣，中國大陸昆山廠生產所有PCB及部分BT載板，因車用及遊戲機產品屬產業淡季，雖然新冠肺炎疫情使復工進度延後，但廠區內人員及原物料庫存足以因應首季訂單需求，使營運受影響程度不大。

此外，南電首季實現匯兌收益0.96億元、較去年第四季匯損2.03億元大幅好轉。加上認列壞帳轉回利益0.1億元、以權益法按持股比例認列集團記憶體封測廠福懋科3％收益，使首季業外收益達1.7億元，年增達86.88％，並較去年第四季虧損1.16億元大幅轉盈。

南電2020年4月自結合併營收29.37億元，雖月減4.85％、仍年增達25.55％。累計1～4月合併營收108.54億元，年增25.93％，雙創近6年同期高點。由於高層數大尺寸網通載板需求續旺，公司預期上半年獲利可望優於去年同期，目標今年每季本業均維持獲利。

投顧法人認為，南電受惠網通ABF載板需求續旺，看好第二季營收可望季增達雙位數百分比。今年3大產品線成長展望正向，看好全年營收可望繳出成長高個位數百分比、有機會上看雙位數，營運表現續揚可期。

(時報資訊)