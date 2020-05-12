新冠肺炎疫情肆虐全球，巴西是南美洲疫情最嚴重的國家，截至本月9日，一共有超過15萬人確診、1萬人死亡，但該國總統波索納洛（Jair Bolsonaro）似乎一點都不在意，日前還被直擊嗨玩水上摩托車，不把疫情當作一回事，因此遭到痛批。

綜合外媒報導，巴西總統波索納洛9日被拍到現身首都的帕拉諾阿湖，儘管全國受到疫情波及，但他卻沒有專注在國政上，反而是和朋友在玩水上摩托車，他還語出驚人地跟旁人說：「將有70%的人感染這種病毒。又沒有什麼可做的了，都瘋了。」完全不像國家領導者會說出的話。

隨著疫情在巴西升溫，一向反對居家禁令的波索納洛越來越囂張，也因為他對疫情的輕忽，已經引發國內外一陣強烈指責，上週甚至揚言要在家開「多人烤肉趴」。

左翼的參議員貝托科斯塔便批評：「沒有烤肉派對來紀念1萬巴西人的喪生，就有帕拉諾阿湖的水上摩托活動來縱情酒色，盡情開玩笑。博索納羅是個令人作嘔的存在，巴西不應該因他受難。」

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(中時電子報)