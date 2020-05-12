智冠(5478)第1季財報亮眼，單季合併營收19.20億元，年成長達28％，稅後淨利歸屬予母公司業主2.53億元，年增50％，每股盈餘2.08元，創下9年來單季新高表現。

智冠集團近年來主力發展數位遊戲、網路廣告行銷以及金融科技三大領域，轉投資事業貢獻逐步提升，第1季受惠春節及新遊戲效應，子公司遊戲新幹線於2月中旬兩款新作上市，與宇峻(3546)聯合發行的MMORPG國戰手遊《三國群英傳M》以及代理仙俠線上遊戲《古劍奇譚網路版》成功獲得玩家青睞，帶動遊戲新幹線第1季營收年增達166％，單季營收站上8年新高，獲利0.55億元，超越去年全年。藍新科技在合併經濟規模效益逐漸顯現下，首季轉虧為盈獲利0.05億元。

展望第2季，《三國群英傳M》持續加入全新遊戲元素，5月初正式開放「軍團神器系統」，讓國戰對決更添挑戰性。線上遊戲《古劍奇譚網路版》也即將在5/14進行「夢與時空」改版，第2季在兩款遊戲完整貢獻下，營運可望續創佳績。

網龍(3083)自製研發的3D MMORPG手遊《黃易群俠傳M》，近期將陸續啟動測試活動，製作團隊除致力還原黃易端遊版經典內容，並全面升級美術視覺，同步推出手機及電腦多平台版本，讓玩家不需加裝模擬器，能夠更直覺順暢的遊玩操作。

IP品牌授權方面，由智冠IP授權、紫龍遊戲開發的3D奇幻武俠RPG手遊《天地劫》，將於5月在大陸展開首次測試，遊戲訊息公布後受到許多玩家高度關注期待，該作由紫龍遊戲旗下全球人氣手遊《夢幻模擬戰》製作團隊Black Jack Studio打造，也是單機遊戲《天地劫》系列問世20年來首款手遊作品。

網路廣告行銷事業發展上，一帆數位深入數據科學應用研究，持續強化數位廣告技術，提升服務優勢競爭力，今年初新開發推出的數位廣告平台「AdHero」，不僅能夠針對平面素材進行廣告成效預測分析，第2季亦開發出影片AI分析功能，幫助企業品牌快速掌握受眾偏好與行銷熱點。

在金融科技事業領域，藍新集團除了持續拓展線上代收付業務經濟規模，並以線上金流經驗與技術利基布局線下市場，今年全力推動《ezAIO簡單收》線下多元收款整合服務，將陸續在全台千家中小型連鎖、個人商店等佈建使用，全面建構多元支付的便利平台，並同步導入《ezPay簡單付》電子錢包，讓消費者能有更多地方使用行動支付，帶動線下支付業務成長。

(時報資訊)