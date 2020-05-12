東哥遊艇(8478)第1季合併營收為4.81億元，年增91％，稅後淨損0.44億元，較去年同期虧損2.68億元收斂，每股虧損0.49元。第1季雖為傳統淡季，受惠於產品組合、及新產品生產效能提升，毛利率由去年同期的-5％大幅提升至今年第1季的32％，帶動稅後虧損幅度大幅縮小。

新冠肺炎疫情肆虐全球，為避免群聚感染風險，多國政府要求民眾居家避疫。東哥遊艇在美國東西岸的生產、營運據點，亦配合各州政府的「行動管制令」，要求員工保持社交距離及在家上班等相關措施，預期未來1個月內，各地政府將逐步解除管制，商業活動可望回歸正軌。

雖然自3月後全球各大船展皆延後舉辦，所幸大型豪華遊艇銷售未見影響，東哥自有銷售通路及代理商皆有銷售捷報。總計4月營收3.3億元，年成長122％，可見目前避免群聚的趨勢下，安全、獨立性高的私人遊艇被富豪客群視為「休憩式海上隔離」，反而促使提升消費意願。

(時報資訊)