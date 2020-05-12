統一超商(2912)及全家便利商店(5903)公布4月合併營收呈現兩樣情，其中統一超商因海外轉投資企業受新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，4月合併營收189.39億元，年減8.45%；全家便利商店4月合併營收為65億元，年成長5.73%。

新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延全球，在各地不同程度的封城政策下，影響包括菲律賓、大陸等海外轉投資企業，且統一精工也受到4月國際油價持續重跌影響，致使統一超4月合併營業收入189.39億元，較去年同月小幅下滑8.45%，所幸7-ELEVEN超商本業4月營業收入受惠生鮮食品、甜點、出版品、預購等類別掌握商機，以及轉投資中統一速達、DUSKIN樂清、博客來則因宅經濟與清潔需求帶動成長，公司整體營運維持穩健表現，累計前4月合併營收為819.88億元，年成長0.27%。

統一超表示，7-ELEVEN扮演社會廚房角色，提供24小時安心美味餐食，生鮮食品、甜點為主要成長動能，因自煮及健康飲食風氣盛，其中生鮮食品成長近50%，以主打健康概念的雞胸肉、玉米棒等最受歡迎，甜點部分則是與基隆百年名店連珍合作芋頭甜點系列，持續帶動相關業績成長超過50%；CITYCAFE則透過OPEN POINT APP的行動隨時取服務平台及期間限定的「振興優惠券」、領口罩等優惠活動，持續帶動咖啡業績成長。

商品預購部分，4月推出HELLOKITTY全店集點活動開跑掀起收藏熱潮，母親節與端午節帶動禮品蛋糕、團購美食等需求，整體預購業績成長逾70%；在電商網購經濟的催化下，7-ELEVEN交貨便服務內外資源整合，推動差異化服務，加上賣貨便平台服務持續優化，讓電商EC業務量攀升，驅動業績成長10%到20%。

轉投資事業部分，統一速達部分，因近期網購與宅配的需求增加，宅商機帶動下，配送件數持續成長；博客來則瞄準宅商機，兒童套書親子共讀、娛樂性電玩等購買需求提升，帶動業績成長2成以上；DUSKIN樂清，因民眾對環境清潔消毒的頻率增加，帶動相關清潔除塵等業務需求成長。

截至4月底為止，7-ELEVEN門市店數共5765家，較去年同期店數5459家增加306家。

全家便利商店4月合併營收為65億元，較去年同月成長5.73%，累計1到4月合併營收為262.91億元，較去年同期成長8.02%。

儘管上個月為24年來氣溫最低的4月，影響整體業績成長的力道，但受惠於店數與鮮食雙成長，以及在後疫情階段，適時推出多檔振興經濟的優惠活動，全家營運維持穩健中向上，其中鮮食表現亮眼，年增近10%，現煮飲料品群在新款茶飲上市、小農拿鐵擴大為全國販售、零確診優惠領先操作的話題帶動下，成長超過20%。

全家表示，自疫情以來銷售逐漸拉升的小確幸概念產品－霜淇淋，上個月推出與鮮乳坊聯名的牛奶霜淇淋後，再度推升市場熱度，年增達15%，可在家簡單調理便利即食的冷藏冷凍鮮食，表現亦持續亮眼，陸續推出的盒裝型態新品、蛋白質健康應援的蒸沙拉豆等，讓商品組合更趨多元。

截至109年4月30日止，全家便利商店總店舖數達3644家。

展望5月，統一超表示，5月立夏過後，夏天正式來臨，7-ELEVEN掌握夏季飲食需求、端午節等節令商機，推出多樣化的生活提案新品，期望帶動另一波消費需求，持續架構「被消費者依賴的服務平台」；全家則表示，公司將持續掌握夏日商機，消暑型的現煮茶、霜淇淋、鮮食輕食都將陸續推出話題新品，同步展開端午節預購，皆可望成為驅動營收的動能。

(時報資訊)