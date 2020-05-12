氣立(4555)公布第1季合併營收2.93億元，年減13.63％，營業利益0.1億元，年減22.19％，稅後淨利0.16億元，年增10.18％，每股稅後盈餘0.24元。氣立1、2月受到疫情影響，合併營收較去年同期減少14％，但3月單月營收回溫，獲利大幅回補，使得第1季毛利率能夠維持31％，與去年同期相當，再加上縮減營業費用，第1季獲利優於去年。

氣立表示，上海廠因應防疫延遲年後開工時程，第1季營收年減約14％，但口罩機台關鍵氣動元件復工後大量防疫設備訂單挹注，台灣泰山廠率先於年後啟動連續加班趕貨機制，上海廠則經特許涵蓋醫療設備應用提前於2月10日復工連袂生產，帶動氣立月營收走揚，3月營收表現更創下18個月以來新高。

公司指出，防疫設備訂單從復工後持續湧現，從初期平面口罩機台，拓展至N95立體口罩、防護衣，以及重症治療所需之醫療級呼吸器等，氣立藉此將相關組件組合為「防疫設備配件包」，並適時彈性調整兩岸產線，已達快速出貨之成效，提供客戶完整解決方案，同時醫療用產品毛利較高，有助提升集團未來獲利能力。

此外，氣立亦從去年起開始調整營運體質，包括落實兩岸研發及生產分工，成立專責內部生產自動化升級團隊，將高精度與高端智慧製造專利元件研發團隊集中回台灣，並保留產線彈性，上海則著重大量規格化製造，僅提供客製化微調服務，能有效降低生產成本，縮減營業費用，使氣立第1季維持獲利。

目前高毛利防疫設備訂單仍持續挹注，佔總營收15～20％，而因貿易戰及肺炎疫情遞延設備資本支出也已看到實際訂單湧現，4月起電子設備訂單陸續回流，主要以行動裝置機殼、5G基地台設備、PCB、EMS等廠商積極拉貨，其中又以5G基地台相關供應鏈備貨力道快速強勁。另外，氣立平湖邦燁新廠預計在第3季初準時開工量產，有助集團規模升級。

(時報資訊)