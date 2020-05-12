資深歌仔戲女星連明月當年紅極一時，賺錢對她來說很簡單，卻因守不住錢財，加上為愛賣房產，雖然前陣子開歌廳賺到幾百萬，但又輾轉流失，都存不到錢，現與姊姊租屋相依為命。

連明月近日上《命運好好玩》透露，當年風光時，都直接拿現金買房，在台北市擁有多處房產，其中在華視附近砸3千萬買下茶藝館，如今應該已破億，住家則是在統領百貨對面，她更買下7、8、9樓近百坪房子，且都開進口車，未料她錢都守不住，感嘆「現在連廁所都買不起」。

雖然連明月當年很會賺，但金錢觀念不好，她也說到和男友一起開歌廳，剛開始交往時不知道他是流氓，本來看起來很斯文，後來就露出本性，還會動手打她，加上他愛賭，一簽都上百萬，連明月只好一直開支票，也賣掉好幾棟房子，最後錢財都耗盡。因兩人生下3個小孩，為了孩子只好忍耐，最後因腦瘤動刀就清醒了，和對方嗆聲後終於分手。

而前陣子連明月在梧棲開歌廳，本來有賺到錢，但她就不會理財，至今都存不到錢，因為沒房子現在和姊姊一起租屋，但租到不好的房子，姊姊本來就有糖尿病，但都還可以自理，某天爬上床時，感覺有人把她推下去，就折到腰髖骨斷掉，本來姊姊就沒賺錢靠姪子賺，但不知道是不是壓力太大，沒幾天就輕生，姊夫只好辭職照顧姊姊，她也擔起照顧姊姊和姊夫的責任。

(中時電子報)