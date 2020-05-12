新北市林口區凌晨發生一起離奇自傷案件。一名20餘歲的陳姓男子昨天深夜突然對妻子說心情不好想外出透氣，透露出對生命絕望的念頭，但因凌晨遲未回家，妻子焦急尋人不著後報警，警方根據手機定位尋獲男子所在地，卻發現陳男子卻與另一名男性友人昏迷在路邊轎車內，警消急破門後發現2人已陷入昏迷，經送醫後將2人從鬼門關前救回一命。

根據陳姓男子的妻子向警方表示，丈夫昨天深夜突然對她表示，自己心情不好想要找友人聊天解悶，於是致電給一名男子後，共同開車外出，到了凌晨陳男遲未回家，妻子心想丈夫出門前隱約透露不尋常訊息，於是急著向警方報案協尋。

員警根據手機基地台定位，在偏僻的林口下福路旁，發現陳男開的轎車，上前查看後竟然發現2人已經昏迷在車內，於是立刻破門，車內立刻冒出濃厚碳味，員警急著將2人拉出後進行急救，並送往醫院急救，幸好都幸運撿回一命。

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