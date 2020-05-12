黃秋生臉書發文自曝人在台灣，網友提議「入籍台灣」，他大方回應「準備中」。（截自黃秋生Anthony Perry臉書）

演出過《人肉叉燒包》、《無間道》與《頭文字D》等電影的香港金像獎影帝黃秋生，臉書發文自曝人在台灣，網友表達歡迎之餘，也提議「入籍台灣吧」，黃秋生回應「準備中」。消息曝光，在PTT引發討論，鄉民打趣說：「什麼時候開叉燒包店？」。

黃秋生1990年開始活躍影壇，1993年《八仙飯店之人肉叉燒包》、1998年《野獸刑警》和2018年《淪落人》，他三度奪下香港電影金像獎最佳男主角獎，並以《想飛》、《無間道》與《頭文字D》三度獲得台灣金馬獎最佳男配角獎。

他今天（12日）凌晨在臉書貼出一張彩色書法練習照，並發文「人在臺灣。隔離十四天。自得其樂。」。網友除熱烈表示歡迎，還有人提議「入籍台灣吧」，黃秋生也回應「準備中」。

另有網友留言：「歡迎你來台灣！享受無拘無束的生活，自由的空氣是香的」、黃秋生也回：「感受到」。

黃秋生準備入籍台灣的消息傳到PTT，也引發鄉民熱烈討論，搞笑表示「什麼時候要開叉燒包店？」、「我這裡有一批好便宜的肉啊～」、「賣叉燒包一定去吃爆」、「記得不要上天台」。

(中時電子報)