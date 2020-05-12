樺晟(3202)4月合併營收為4.82億元，月成長26.28%，受惠WFH(Work from home)電腦線材產品持續放量，且3月起鋼材銷售部分陸續分階段出貨，加上金融科技(FinTech)佈局奏效，樺晟樂觀預估，今年營收及獲利將優於去年。

樺晟4月合併營收為4.82億元，月成長26.28%，年成長87.04%，累計1到4月合併營收為12.52億元，年成長29.66%。

樺晟表示，新冠肺炎疫情帶動WFH熱潮，使得電腦相關產業都有不錯的表現，例如：全球最大的晶片製造商Intel今年第1季合併營收較去年成長20%，雖然目前全球疫情趨緩，但市場需求量大，且中國第1季封城防疫，直至2月下旬、3月才陸續復工，使得許多訂單遞延，可望提升第2季出貨量，目前全球電腦品牌廠都有加大力度拉貨的跡象，成為第2季業績重要推手。

在工程貿易及金融業務部分，樺晟表示，公司從3月起在鋼材銷售部分陸續分階段出貨，而這批鋼材係用於一般建設中，非之前的離岸風電，也代表樺晟在工程貿易銷售範圍多元廣泛；新冠肺炎引爆全球的「零接觸」商機，觸發金融科技(FinTech)產業轉機，包括：網路銀行與電子支付，以及各種金融服務都在線上積極發展，且金管會日前公布國銀第1季海外獲利狀況，其中柬埔寨獲利7.9億新台幣，成為最賺錢且具有潛力的南向市場；看準金融科技趨勢，搶先進攻東南亞市場的樺晟，目前也已取得四張柬國相關執照，並積極開拓相關業務，在金融科技的發展前景可期。

樺晟董事長魏孝秦表示，多元化的產品銷售、提早佈局有潛力的金融市場，是公司強化營運體質相當重要的方向，接下來樺晟也將更穩扎穩打拓展相關業務，隨著營運布局及逐步攀升營收表現來看，樂觀預期今年營收獲利將優於去年。

(時報資訊)