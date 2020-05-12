由於近日南韓、日本及新加坡確診人數增加，市場擔憂若過早重啟經濟，將可能冒著第二波疫情感染的風險，加上中美貿易戰恐再掀起波瀾，終止美股近期連續的漲勢，四大指數呈現漲跌互見，終場美股四大指數漲跌幅介於-0.45%至+0.78%，其中以道瓊指數最為弱勢，台積電ADR下跌0.96%。

量價及技術面：

（1）量能：高檔量縮上漲，短線有量價背離疑慮，後續上漲須量增，下跌須量縮。

（2）均線：下檔支撐為10日線(約10,797點)附近，上檔壓力為半年線(約11,171點)附近。

（3）技術指標：KD向上開口擴大，短線上仍有機會再挑戰高點。

周一櫃買指數上漲0.53%，收在141.8點。短線支撐為138點附近，壓力為144點附近。

觀盤重點，美股短線強勢在季線附近呈現高檔震盪，台股周一加權指數再度攻上年線，由於本周有MSCI季度調整，下周有520兩岸政治敏感變數，短線上預期也將進入高檔震盪。

操作上建議選股不選市，挑選Q1季報成長股或下半年景氣回溫的產業，等待量縮拉回逢低布局。選股方向可留意PCB、被動元件、設備檢測、LED、食品、高殖利率股。

(時報資訊)