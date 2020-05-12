新冠疫情影響下，博弈產業也哀鴻遍野，據《路透社》報導，相比拉斯維加斯賭場財務艱困，澳門業者卻相對老神在在，儘管開門1天要噴300萬美元營運費用（約台幣9千萬元），但各家業者就算數月到數年零收入也能活下去，靠的就是龐大的帳上現金。

因應疫情，全澳賭場2月停業2周，之後重新開門，但在禁止所有非本地居民入境的「鎖國」命令下，來客數慘淡，以往一天約10萬賭客上門，如今只剩200人，4月業績狂掉9成，營收幾乎是零。但是，相對美國賭場的舉債經營方式，澳門賭場以往幾乎不借錢投資，加上在賭性堅強中國人常年支持下，帳上累積不少現金，據《路透》估算，全體帳上現金至少還有120億美元（約3613億美元）撐著。

澳門有6間賭場，自2014年後年營收超過2千億美元，平均負債比為53％，比起美國拉斯維加拉斯賭場業者的87％，體質更穩健。以銀河娛樂集團為例，不實施定期分紅，數年之間累積57億美元（約1716億美元）的帳上現金，集團財務長表示，因為無法預估疫情何時結束，原本數十億美元的投資計劃已暫停。

不只銀河娛樂，其他像金沙中國、美高梅中國、永利澳門，在業績掛零的情形下，撐個2年沒問題。

澳門已連續多天無新增個案，確診個案數字維持45例，控制良好。疫情不只重創經濟，也像照妖鏡，照出各家企業是否禁得起考驗。

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(中時電子報)